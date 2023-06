Orages : le concert de Sting au château de Fontainebleau annulé par précaution

Une mesure de précaution. En raison des violents orages qui balayent la France ce dimanche, la préfecture de Seine-et-Marne a décidé d'annuler le concert de Sting prévu dans la soirée au château de Fontainebleau. "Le concert de Sting, qui devait avoir lieu dimanche 18 juin dans le Parc du Château de Fontainebleau, est annulé", indique-t-elle dans un communiqué.

"Au vu de l'instabilité de la situation météorologique actuelle, des prévisions et des forts épisodes orageux annoncés, et afin de garantir la sécurité du public, des artistes et des équipes, la Ville de Fontainebleau a pris la décision, en lien avec les autorités compétentes, de (supprimer) le FBLO Festival."