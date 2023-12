VIDÉO - "Organiser une grande fête pour son départ" : l'explorateur Loury Lag raconte les dernières volontés de son père

L'explorateur Loury Lag était l'invité d'Audrey Crespo-Mara dans "Sept à Huit" ce dimanche. De l'organisation d'une grande fête, à la volonté de ne pas mourir seul à l'hôpital, ce professionnel de l'aventure se confie sur les dernières volontés de son père avant sa mort.

"Adios padre" : Ce sont les derniers mots de l'explorateur Loury Lag (Lagardère de son vrai nom), adressés à son père avant sa mort. En février dernier, ce professionnel de l'aventure, qui explore le monde en solitaire depuis quinze ans, part dans une région proche du pôle Nord, sur l'océan Arctique. "Il y a la peur de ne plus revoir son père, de se dire 'si je pars, je prends le risque de ne plus jamais le revoir', et c'est lui qui m'a donné son accord. Il m'a dit : 'Mon fils, pars, je t'attendrai'", se souvient Loury Lag, interrogé par Audrey Crespo-Mara.

Lors de son périple, l'explorateur reste en contact avec son père, jusqu'au jour où il apprend qu'il est hospitalisé. "Mon frère m'apprend qu'il a fait une hémorragie interne, qu'il s'est vidé de son sang. (...) Mais il ajoute 'ton père t'attend pour partir', et je comprends doucement que ce sont ses derniers moments, et qu'il va falloir que je rentre pour lui dire adieu", confie Loury Lag dans l'entretien en tête de cet article.

"Mon père avait deux volontés : organiser une grande fête pour son départ, et ne pas mourir seul à l'hôpital. (...) Nous comprenons aussi que c'est nous qui allons devoir nous occuper de lui jusqu'à sa fin", explique Loury Lag, les bras croisés et la voix tremblante. L'explorateur organise alors une fête avec l'aide de ses frères. Il invite toutes les personnes qui ont partagé sa vie. "La petite et la grande famille", pour reprendre les termes utilisés par son père.

"C'est beaucoup de courage pour lui, il a fallu qu'il regarde tous les membres de sa famille en leur disant au revoir", explique Loury Lag. Le jour de la fête, son père est conscient de manger son dernier repas. "Il ne voulait pas partir en souffrance, donc il a choisi son départ. Il sait ce qui va se passer à ce moment-là", explique-t-il. On avait commandé tout ce qu'il aimait, des huitres, des produits de la mer qu'il aimait beaucoup, et il mange comme un roi. Tout le monde sait que cela sera le dernier".

"Les médecins essaient de respecter la volonté de ne pas souffrir, et voilà, il a ses trois enfants autour de lui, et on lui tient la main (...) Il s'éteint dans nos bras", se rappelle Loury Lag avec émotion. La loi sur la fin de vie entrera bientôt en discussion en France avec l'idée d'accompagner les malades dans leur volonté de mourir. Que pensez-vous de ce changement ? demande Audrey Crespo-Mara. "Je crois qu'il faut respecter la volonté des personnes qui se retrouvent dans une situation où elles veulent être accompagnées. Je pense que la fin de vie, c'est important, et c'est primordial pour passer de l'autre côté en paix", tranche l'explorateur.

Quelques jours après la mort de son père, Loury Lag découvre plusieurs notes rédigées par son père. "Dans ces notes, avec toute sa pudeur, il explique que c'est aussi grâce à moi si on s'est rassemblé de son vivant. Que je le fais évoluer. (...) J'ai toujours su qu'il m'aimait, mais c'est toujours mieux de l'entendre ou de le lire", se souvient-il, un sourire apaisé aux lèvres.