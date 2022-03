Oscars 2022 : sacré meilleur acteur, Will Smith regrette d’avoir frappé Chris Rock en direct

Une demi-heure plus tard, Will Smith a reçu l’Oscar du meilleur acteur pour La méthode Williams, qui raconte l’ascension de Venus et Serena Williams. L’occasion pour lui de présenter ses excuses "auprès de l’Académie et de ses co-nommés" pour son coup de sang. En larmes, il explique que "Richard Williams était un défenseur fougueux de sa famille". "À ce moment de ma vie, je suis bouleversé par ce que Dieu me demande de faire (…). Il me demande d’aider les gens et de les aimer", poursuit-il.