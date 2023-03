VIDÉO - Oscars 2023 : John Travolta ému aux larmes en évoquant Olivia Newton-John

John Travolta est entré sur scène pour introduire le segment. Visage grave et gorge nouée, il a eu quelques difficultés à lire le texte sur son prompteur. "Ils ont touché nos cœurs, ils nous ont fait rire et ils sont devenus des amis à qui nous resteront pour toujours désespérément dévoués", a-t-il fini par déclarer, recueillant une réaction attendrie du public. Car ce "désespérérement dévoué" - "Hopelessly devoted" en anglais – n’est autre que le titre d’une des chansons les plus célèbres de Grease interprétée par Olivia Newton-John. L’actrice australienne a succombé l’été dernier à un cancer du sein contre lequel elle s’est battue pendant 30 ans. Elle avait 73 ans.