Oscars 2023 : Lady Gaga en acoustique et sans maquillage, la prestation qui a bousculé la soirée

Le temps s’est arrêté pendant un peu plus de 4 minutes. Oubliée la mise en scène grandiose de son Chromatica World Tour, Lady Gaga a une nouvelle fois fait rimer Oscars avec simplicité, quatre ans après son tour de piano avec Bradley Cooper pour "Shallow". Assise sur un tabouret parmi ses musiciens, la chanteuse américaine a interprété "Hold my hand". Un titre "profondément personnel" qu’elle a composé pour le film Top Gun : Maverick et avec laquelle elle concourait pour la statuette de la meilleure chanson originale ce dimanche 12 mars.