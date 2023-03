Oscars 2023 : en Malaisie, la mère de Michelle Yeoh fête le sacre historique de sa fille

Elle a reçu son Oscar des mains de Halle Berry. Un symbole fort, celle d’une passation de pouvoir entre les deux seules femmes de couleur à avoir remporté la statuette de meilleure actrice en 95 éditions. Michelle Yeoh a été récompensée pour sa performance folle dans une œuvre qui l’est tout autant, Everything Everywhere All At Once. Un film qui la voit passer d’une univers à un autre.

À 60 ans, la comédienne malaisienne n’est que la première Asiatique à recevoir cette distinction majeure à Hollywood. "Pour tous les petits garçons et toutes les petites filles qui me ressemblent et qui regardent, ça c’est une lueur d’espoir qui ouvre la voie des possibilités", a-t-elle dit en levant sa statuette.