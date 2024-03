VIDÉO - "Outcast" : la bande-annonce de la nouvelle série du créateur de "The Walking Dead"

EXORCISME - Après "The Walking Dead", un autre comic-book de Robert Kirkman s'apprête à débarquer sur le petit écran américain : "Outcast". Découvrez les premières images de cette histoire terrifiante de possession démoniaque.

Alors que l'adaptation télévisée de L'Exorciste arrive cet automne sur la FOX aux Etats-Unis, la chaîne câblée Cinemax - affiliée à HBO - va proposer dès le vendredi 3 juin (et 24h plus tard sur OCS Choc en France) Outcast, sa propre série horrifique basée sur le comic-book de Robert Kirkman. Nouveau succès à venir pour le créateur de The Walking Dead ? En attendant la diffusion du premier épisode, découvrez les premières images grâce à la bande-annonce de cette nouveauté.

Moins de zombies, plus de démons

Ces scènes savamment choisies posent sans attendre l'ambiance terrifiante de la série. De la possession démoniaque, une matière noire étrange qui s'infiltre partout, des cris, des évanouissements et des luttes intérieures. Outcast raconte le parcours horrifique de Kyle Barnes (Patrick Fugit), possédé par un démon depuis son enfance, et sa rencontre avec le révérend Anderson (Philip Glenister), lui-même hanté par le mal.

La série a déjà été renouvelée pour une deuxième saison, avant même la diffusion des 10 épisodes qui composent la première. Robert Kirkman va-t-il refaire son coup et propulser Outcast comme l'une des séries les plus en vues ? Il est évidemment trop tôt pour le dire, mais ces quelques images mettent l'eau à la bouche.

