VIDÉO - Paris : Beyoncé a enflammé le Stade de France

Ses fans espéraient un feu d'artifice, ils ont été servis. Beyoncé a donné rendez-vous à près de 60.000 personnes, vendredi soir, pour son unique concert au Stade de France. Un show incroyable de trois heures offert par Queen B, entre strasses, pyrotechnie et chorégraphies.

L'artiste la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards a joué pas moins de 33 titres en live, avec, entre autres, une apparition de sa fille Blue Ivy et un hommage à la légendaire Tina Turner, disparue cette semaine, et à qui l'artiste estime devoir sa carrière.

La tournée française de Beyoncé ne s'arrête pas là : elle est attendue à l'Orange Vélodrome de Marseille le 11 juin prochain.