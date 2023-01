Paris Hilton annonce la naissance de son premier enfant par mère porteuse

Paris Hilton est aux anges. La jet-setteuse et héritière du célèbre empire hôtelier a annoncé ce mardi sur Instagram la naissance de son premier enfant. "Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point tu es déjà aimé", a réagi l'ex-star de téléréalité en légende d'une photo dans laquelle on peut voir une minuscule main de bébé s'agripper à celle de son illustre maman.

"Cela a toujours été mon rêve d'être mère et je suis tellement heureuse que Carter et moi nous soyons retrouvés", a déclaré la jeune maman à People. "Nous sommes tellement excités de fonder notre famille ensemble et nos cœurs explosent d'amour pour notre petit garçon". Paris Hilton a également confirmé avoir eu recours à une mère porteuse. Elle n'a toutefois pas dévoilé le prénom du nourrisson.