VIDÉO - Poubelles, travaux... Pierre Perret se moque de Paris dans sa chanson et son clip "Paris Saccagé"

"Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents, Ils savent qu'ici les végans pas idiots, Les nourrissent qu'avec du bio", telles sont les paroles de la nouvelle chanson de Pierre Perret intitulée Paris saccagé et postée ce samedi sur YouTube.

Le chanteur de 88 ans y laisse éclater sa verve satirique pour dresser un constat amer sur l'état dégradé de la capitale. Dans le clip de ce morceau, on le voit arpenter les rues de la capitale sur un vélo (sur fond vert). Ces dernières sont dépeintes comme infestées de rats et enlaidies par les poubelles qui débordent et les travaux.