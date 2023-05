VIDÉO - Anne-Claire Coudray devient la nouvelle marraine de la Patrouille de France

Deuxième femme à occuper le rôle de marraine, après Carla Bruni-Sarkozy en 2010, Anne-Claire Coudray n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de représenter la "PAF". "C’est une grande fierté et beaucoup d’émotions d’avoir été choisie pour parrainer la Patrouille de France", a-t-elle réagi. "J’ai pu mesurer en rencontrant et en volant avec ces pilotes toute l’exigence et le professionnalisme indispensables à ces vols majestueux qui nous font tous rêver."