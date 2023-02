Pays-Bas : immense succès pour l'exposition Vermeer à Delft, la plus grande jamais organisée autour du peintre

Delft, toile de fond d'une œuvre, qui reflète aussi la vie d'un port ouvert sur le monde. Alors, autorisons-nous un voyage dans le temps. On se retrouve dans un de ces tableaux, en dialogue direct avec un officier. Son chapeau est très spécial, parce qu'il est en poil de castor importé à l'époque du Canada. Un chapeau du Canada, et ailleurs, un tapis importé de Turquie posé comme une nappe, ou encore, sous ces fruits, une coupelle de porcelaine venue de Chine, dont les couleurs et les formes vont bientôt inspirer à Delft ses fameuses faïences. Car c'est dans chaque détail qu'il faut plonger pour appréhender Vermeer. Souvent autour de tout petits formats, 40 cm sur 41 par exemple pour La Laitière qui a pourtant révolutionné la peinture du XVIIe siècle.