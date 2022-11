"Pétaouchnok" : la chevauchée humouristique

Pour tourner un tel scénario, il a fallu déplacer une équipe de tournage en pleine nature. Les acteurs ont été soumis à rude épreuve, certains s'adaptant mieux que d'autres aux conditions de travail. Selon Philippe Rebbot," c'est comme si tu jetais Woody Allen en pleine nature. Je suis entre angoisse et bonheur". Au programme, il y aura des virées à cheval, travaux manuels, bivouacs et autres réjouissances. Les acteurs sont sortis de ces six semaines de tournage, aussi transformés que leur personnage.