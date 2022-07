VIDÉO - Piano en gare : la SNCF célèbre les 10 ans de l'opération

Depuis dix ans maintenant, les mains anonymes se succèdent sur les claviers des pianos en gare. Ce jour-là, le pianiste s’appelle Ellie. Et il n’est pas le premier. "Il y avait des jeunes qui jouaient. Ils ont fait une mélodie que j’aimais, je me suis levé, j’ai discuté avec eux et du coup, j’ai un peu joué. Et ensuite, je suis resté là", dit Ellie, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.