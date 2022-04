Picasso : la France hérite de neuf œuvres d'art grâce à la dation

Une entrée en fanfare dans les collections nationales. Neuf œuvres d'art de l'artiste Picasso viennent d'être données à l'État, devenant de fait la propriété de l'ensemble des Français. Mais comment l'État français a-t-il réussi à acquérir ces œuvres ? Grâce à un système : la dation. Ce dispositif permet de s'acquitter de droits de succession grâce à des œuvres d'arts.

Le 20H de TF1 est allé au musée Picasso de Paris pour découvrir l'installation de ces œuvres. L'une d'elles est un tableau, baptisée "Tête d'homme". Ce visage barbu aux couleurs acide a longtemps intrigué la petite fille du peintre, Diana. Elle a pu l'observer sous toutes ses coutures enfant. "Il fut un temps dans le salon. Avec ce rouge, ce vert, ses peintures qui crient. Et ce teint un peu verdâtre qui fait qu'on ne sait pas s'il est vivant ou mort. Enfant, il me faisait peur effectivement. Après, parfois quand on est petit, on aime bien se faire peur", raconte-t-elle dans la vidéo en tête de l'article.