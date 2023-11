Pierre Arditi : brûler la vie

PORTRAIT – Pierre Arditi a fait son retour sur scène, plus d'un mois après son malaise. Alors, qu'est-ce que cet accident a changé en lui et dans son rapport au public ?

Il arrive, voûté, traînant le pas, jouant au vieillard qu'il n'est pas, comme pour s'amuser de ceux qui s'inquiètent à l'excès de son état de santé, après son malaise sur scène. Le regard de Pierre Arditi, 79 ans dans quelques jours, n'a rien perdu de sa malice. Mais il célèbre, avec une gravité nouvelle, son retour sur les planches, après un mois de repos forcé. “Il faut la brûler la vie. Je la brûle mais un petit peu moins, parce que je voudrais qu'elle dure un petit peu plus longtemps”, confie-t-il.

Se considérant lui-même comme une machine à jouer, l’acteur a toujours enchaîné les films et les pièces. “C’est ma vie, oui. Si on me disait que je ne peux plus faire ça, je mourrai tout de suite”, dit-il. Pierre Arditi réalise d’ailleurs de façon très palpable qu'il est populaire. “Honnêtement, c'est mon principal titre de gloire, c'est-à-dire que les gens savent qui vous êtes et gardent une petite place de vous à l'intérieur d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus que ça ? Rien. Quand c'est comme ça, on est immortel ", poursuit-il.

