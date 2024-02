VIDÉO - Pierre Garnier chante "Ceux qu’on était" dans "Bonjour ! La Matinale de TF1"

Le grand gagnant de la saison 11 de la "Star Academy" était l'invité de "Bonjour ! La Matinale TF1", ce jeudi. L'occasion de faire quelques confidences à Bruce Toussaint et à ses chroniqueurs, tous fans du chanteur normand. Mais aussi d'interpréter "Ceux qu'on était", son tube qui vient, à peine sorti, de s'installer en tête des charts.

Et si c’était déjà le tube de l’année ? À peine disponible, "Ceux qu’on était" de Pierre Garnier est déjà n°1 sur les plateformes de téléchargement. Un engouement que le vainqueur de la "Star Academy" est venu partager ce jeudi 8 février au matin sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale de TF1". À la demande Bruce Toussaint et de ses chroniqueurs, le Normand de 21 ans a interprété cette ballade imparable à la guitare acoustique. Et on ne s’en lasse toujours pas !

L’occasion aussi de revoir les images de sa victoire, samedi soir devant plus de 4 millions de téléspectateurs. Et l’explosion de joie des 13 élèves de la promo, sous les yeux de Nikos Aliagas. "Quand il dit mon nom, je n’arrive pas trop à réaliser", avoue Pierre. "Tout le monde me saute dessus. C’est un moment de fiesta. On est juste tous contents d’avoir fini cette aventure."

Il rêve d'un duo avec Angele

En l’espace de quelques jours, Pierre a franchi la barre du million d’abonnés sur Instagram, dépassant même Jenifer, la première gagnante de l’émission. S’il postait déjà des petites vidéos avant son entrée au Château, son rapport à la musique n’a pas changé. "Quand je chante, c’est une façon de m’évader. La 'Star Ac' m’a permis de beaucoup plus m’ouvrir et d’extérioriser mes sentiments en chantant (…) Et ça me fait juste plaisir."

Fan de hard rock comme l’a raconté Hélène Mannarino dans sa chronique, Pierre faisait de la air guitar torse nu sur Led Zeppelin lorsqu’il était ado. "Après je me suis pas mal orienté vers la pop. Ed Sheeran, Justin Bieber, Angele", énumère le jeune homme qui se verrait bien enregistrer un duo avec la star belge. "J’aimerais beaucoup, mais ça reste un rêve", reconnaît-il modestement. Reste qu’en ce moment, rêver lui réussit plutôt bien.