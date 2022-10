Pierre Niney, un homme pressé ?

Décontracté, souriant, pétri d'intelligence, avec la même aisance dans la vie, à la scène, à l'écran. Depuis qu'on le connaît, on présente Pierre Niney comme un prodige. Plus jeune pensionnaire de la comédie française à 21 ans, plus jeune acteur à recevoir un César dès son premier grand rôle, Yves Saint Laurent, à 25 ans.