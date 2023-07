Plaintes des enfants d'Alain Delon : enquête préliminaire ouverte

La première plainte, datée de mardi et remise par le conseil des trois enfants d'Alain Delon, vise des faits de "harcèlement moral, détournement de correspondances et maltraitance animale", selon le magistrat. Les enfants y dénoncent "l'attitude dénigrante et agressive" de cette femme à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que "ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci et les coups portés au chien d'Alain Delon". L'acteur, âgé de 87 ans et victime d'un AVC en 2019, "s'associait à celle-ci", selon le communiqué.

Une seconde plainte a été déposée lundi par le fils aîné, Anthony Delon, dans un commissariat parisien, visant, elle aussi, cette dame de compagnie pour des faits de "harcèlement moral, violence sur personne vulnérable, abus de faiblesse et acte de cruauté envers un animal".