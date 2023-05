VIDÉO - Plumes, paillettes, fluo : le kitsch grand vainqueur de l'Eurovision 2023

L'Eurovision est l'un des programmes télévisés les plus regardés au monde : 161 millions de téléspectateurs l'an dernier. Alors, la France a-t-elle brillé ? Une fois de plus, non : La Zarra ne termine que 16ᵉ de l'épreuve. Déçue pendant la proclamation des résultats, la chanteuse a semblé faire un discret doigt d'honneur. Elle dément et évoque un geste "culturel", suivant une vision très personnelle de l'élégance à la française.