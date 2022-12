Pokémon : les raisons de son succès

La quête des cartes Pokémon les plus rares déchaîne les passions. Certains se vendent à prix d'or. Cartes mais aussi peluches, jeux de société et jeux vidéo ou encore bandes dessinées... La licence la plus rentable au monde se décline à l'infini. Pour cette année 2022, Pokémon représente 5 % des ventes totales de jouets dans l'Hexagone. C'est mieux que Star Wars ou Harry Potter.