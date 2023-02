Netflix va dévoiler les dessous de Pornhub

Au fil des années, Pornhub a également été accusée d’être complice de relations sexuelles non consenties et de trafics d’êtres humains. En 2020, suite à la parution d’une enquête du New York Times affirmant qu’elle héberge des vidéos pédopornographiques, Visa et Mastercard ont rompu leurs liens avec TrafficJunky, la filiale d’achats publicitaires de Mindgeek. Une mesure radicale qui a poussé Pornhub a supprimé 7 millions de vidéos provenant d’utilisateurs anonymes.

"Ce documentaire nous interroge sur la définition de la sexualité et du consentement lorsque des plateformes multimilliardaires prospèrent sur des contenus générés par les internautes", déclare Suzanne Hillinger, sa réalisatrice et productrice. "Qui possède et qui devrait posséder le pouvoir dans cet environnement ? Nous espérons que le film génère des discussions à la fois sur Internet et dans le reste de la société."