Portrait : Le photographe de la grande bleue

Paul a aussi sa photo préférée. Il s'agit d'un cliché récompensé par le titre de meilleur photographe sous-marin du monde il y a deux ans. Greg Lecoeur est réputé pour ses portraits. Ces regards, presque humains, dans lesquels se révèle la personnalité des animaux. Son travail est aussi une façon d'attirer l'attention sur leurs fragilités et la menace qui pèse sur eux. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.