VIDÉO - Pour leur première bande-annonce, les "Guignols" s'offrent Jacques Chirac en Louis XIV

Faites chauffer la télécommande, ils reviennent. "Les Guignols de l'info" seront enfin de retour le 14 décembre prochain. Après 5 mois d'absence dus à une refonte complète de la formule du programme, nos marionnettes préférées vont donc refaire leur show.



Et c'est dans une première bande-annonce que l'on (re)découvre Jacques et Bernadette Chirac, comme on les avait quittés. Sauf que Jacques arbore une tenue différente. Alors que Bernadette attend devant la télé, elle informe l'ex président de la République que la série "Versailles" va commencer. Jacques Chirac arrive alors en tenue de Louis XIV. Petit détail, il tient une Corona à la main, sa bière préférée.



Plein de nouveautés



C'est toujours avec humour que les auteurs des "Guignols" préviennent de leur retour. À la question de Jacques Chirac : "et nous, on revient quand ? À la question de Jacques Chirac : "Le 14 décembre". Cette bande-annonce reste dans l'esprit des "Guignols" qu'on croyait perdu après les changements opérés dans le programme.



Pour leur retour, les marionnettes de Canal+ retrouveront un nouveau plateau, et surtout des nouveaux personnages. Kim Kardashian, Donald Trump ou encore Christina Cordula devraient faire leur apparition aux côtés de nos légendaires Chirac. Diffusées en crypté, les marionnettes seront visibles sur Dailymotion vers 21h chaque soir et disponible en anglais et en espagnol, pour mieux faire rire nos amis étrangers.