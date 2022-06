VIDÉO - Pour son jubilé, Elizabeth II dévoile ses secrets à Paddington dans un sketch hilarant

Alors qu'à l'extérieur les tambours donnent le coup d'envoi du tube "We will rock you" de Queen, Elizabeth II marque à son tour le rythme de la chanson en tapant sa cuillère sur sa tasse de thé. Le groupe de rock de légende a interprété deux autres morceaux, "Don't stop me know" et "We are the champions", accompagné du chanteur américain Adam Lambert. Brian May, qui il y a 20 ans avait joué l'hymne "God save the Queen" depuis le toit de Buckingham, est cette fois-ci apparu sur le Victoria Memorial, la grande fontaine installée devant le palais en hommage à la reine Victoria. Un moment pour l'Histoire que n'ont pas manqué le prince George et la princesse Charlotte, assis au premier rang de la Royal Box avec leurs parents Kate et William.