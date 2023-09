VIDÉO - Pourquoi dit-on "prendre la poudre d'escampette" ?

En fait, la poudre d'escampette viendrait plutôt de l'armée. "On en mettait dans ce qu'on appelait des pistolets de duel", souligne Pascal Barantin, licencié d'une société de tir de Montpellier. Pour continuer à combattre, les soldats devaient retourner à l'arrière du front pour récupérer de la poudre à canon et certains en profitaient pour s'enfuir. "Comme on va chercher de la poudre pour réapprovisionner, prendre la tangente pour s'échapper de la boucherie qu'était le champ de bataille, ça n'a rien de choquant", poursuit le spécialiste.

Aujourd'hui, plus de poudre à canon ni de magie. Pour prendre la poudre d'escampette, il suffit juste de courir vite.