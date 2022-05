Pourquoi la reine fête-t-elle son anniversaire deux fois ? Le 20H vous répond

J'ai demandé à mon patron de me payer mes congés payés. Peut-il refuser ?

Désolée, mais c’est tout à fait légal… Rien n’oblige votre employeur à vous payer ces jours, ni même à les reporter l’année prochaine. "Donc en principe, ce qui n’est pas pris est perdu, décrypte Carole Vercheyre-Grard, avocate spécialisée en droit du travail. Je dis bien en principe, parce qu’il peut y avoir des exceptions en fonction de la convention collective de votre entreprise ou de votre situation personnelle." Par exemple, si vous revenez de congé maternité ou si vous étiez en arrêt maladie, les congés payés non pris sont automatiquement reportés, peut-on lire sur le site du service public.

Toutefois, sachez que votre employeur a l’obligation de vous accorder des congés payés. "Au moins quatre semaines par an, cela correspond à l’obligation de sécurité de l’employeur", nous dit Amélie d’Heilly, elle aussi avocate spécialisée en droit du travail. Si votre employeur vous a empêché de prendre vos congés, vous pouvez donc faire une réclamation, par mail par exemple, et lui réclamer soit un dédommagement soit le report des congés perdus. "Mais pour ça, il faut des exemples précis : telle ou telle semaine de vacances annulée au dernier moment pour cause d’urgence au travail."

Je vais bientôt déménager, est-ce que je peux demander à mon employeur de prendre en charge mes frais de déménagement ?

Vous pouvez le tenter… Mais à priori, c’est peine perdue si votre contrat de travail ne le prévoit pas. "C’est différent si vous déménagez à cause d’une mutation voulue par votre employeur", explique Carole Vercheyre Grard, avocate en droit du travail.

Concrètement, vous allez signer un avenant à votre contrat de travail et négocier les conditions de ce transfert. "L'accord préalable du salarié peut être obligatoire, notamment en cas de modification du contrat de travail, de la localisation du nouveau lieu de travail ou du statut du salarié", peut-on lire sur le site du service public.

Prise en charge de votre déménagement, de votre loyer sur place, de vos transports. "Tout peut être négocié, y compris votre nouvelle rémunération. Soyez intraitable", conseille Amélie d’Heilly, elle aussi avocate spécialisée en droit du travail.