Pourquoi Will Smith a-t-il frappé Chris Rock durant la cérémonie des Oscars ?

Après avoir mis le feu à salles et aux réseaux sociaux, Will Smith allait remonter sur scène plus tard dans la soirée pour recevoir l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans La Méthode Williams. L’ex-Prince de Bel Air était le grand favori pour son interprétation de Richard Williams, le père de Venus et Serena. Et dès le début de son discours, il va tenter de donner une explication à son geste.

"L'art imite la vie. J'ai l'air d'un père fou, comme on dit. J'ai l'air d'un père fou, comme ils l'ont dit pour Richard Williams. Mais l'amour vous fait faire des choses folles", dit-il entre rires et larmes. "Richard Williams était un fervent défenseur de sa famille. En ce moment de ma vie, en cet instant, je suis submergé par ce que Dieu m'appelle à faire et à être dans ce monde."

Dieu lui aurait-il alors ordonné de cogner Chris Rock ? Sans doute pas. Après avoir remercié les sœurs Williams et assuré qu’il voulait désormais être "un ambassadeur de l’amour", Will Smith quittera la scène en blaguant : "J’espère que l’Académie (des Oscars – ndlr) me réinvitera". Pas un mot, en revanche, pour celui qu’il a frappé quelques minutes plus tôt.