Procès : comment Johnny Depp a sauvé sa peau face à Amber Heard

Quand ils ont appris la condamnation d’Amber Heard pour diffamation à 15 millions de dollars, ramenée à 10 millions par le juge, les fans de Johnny Depp ont explosé de joie. Et puisque l’acteur n’était pas là, ce sont ses avocats qui ont été ovationnés comme des stars. C’est surtout la fin de six semaines de procès qui ont passionné l’Amérique, toute la presse américaine et internationale, les fans d’Amber Heard et surtout ceux de Johnny Depp.