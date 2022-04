Johnny Depp vs. Amber Heard : 5 clés pour comprendre le procès qui fascine Hollywood

Lors du procès à Londres, c’est par les comptes rendus d’audience que le grand public a été informé du déballage sordide qui avaient lieu durant les débats. La consommation de drogue et d’alcool des époux, le doigt coupé de Johnny Depp pendant une bagarre, les excréments du chien d’Amber Heard sur son oreiller… En Virginie, les amateurs de sensations fortes peuvent suivre l’intégralité de la procédure en direct sur la chaîne Court TV, comme l’autorise le système judiciaire.

Depuis le 11 avril, on peut donc observer la réaction du plaignant et de l’accusée durant les auditions des membres de la famille, des amis, des médecins et autres assistants personnels. Ce lundi, l’acteur a, lui-même, pris la parole pendant près de 4 heures face à son ex, totalement impassible à l’évocation de leur histoire qui a mal tourné…