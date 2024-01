"C’est juste le seum" : Axel éliminé du marathon des évaluations à la Star Academy

Après l'élimination de Julien, la deuxième manche du marathon des évaluations a été fatale à Axel. Malgré tous ses efforts, le jeune candidat a commis une erreur sur la chorégraphie de danse imposée. Ce sont donc Lénie, Héléna et Pierre qui se disputeront l'immunité et le billet pour la demi-finale.

Il s’était entraîné comme un dingue, sans doute davantage que ses petits camarades. Hélas ! Après l’élimination de Julien la veille lors de l’épreuve de théâtre, la deuxième manche du marathon des évaluations a été fatale à Julien. Pour convaincre, les quatre élèves encore en lice devaient proposer un mix de chorégraphie imposée et d’improvisation sur "I love you", le tube de Tayc et Dadju.

Sous le regard attentif de Michael Goldman et Malika Benjelloun, la prof de danse, c’est Héléna qui se présente la première. Fluide, malgré un manque d’expression chronique, la jeune candidate belge ne déçoit pas. "Non danseur", comme le rappelle le directeur, Pierre le rockeur crée la surprise. Inspiré, détendu, en rythme avec la musique, il impressionne ses camarades qui observent son passage depuis le Château

Pierre surprend tout le monde

"Il s’est lâché", estime Axel, conscient qu'il a son principal rival sous les yeux. "J’ai droit à zéro erreur". D’autant plus qu’avant lui, c’est Lénie qui entre en scène. Hyper intense et précise comme d’habitude, elle emporte tout sur son passage. "Elle a un truc qui fait la différence : son visage raconte quelque chose en plus", souligne le directeur.

C’est sous une tempête de neige que le pauvre Axel débarque en salle de danse. Comme lors de son évaluation sur "Watermelon Sugar" de Harry Styles la semaine dernière, le jeune biochimiste explose d’énergie. "Comme Pierre, il n’est pas danseur, mais il a un style", observe Michael. "Il a la joie du mouvement", confirme Malika. "Seulement il a fait une erreur dans la choré". Oups !

C’est les meilleurs des meilleurs et je n’en fais pas partie Axel

Lorsque Michael vient annoncer le nom d’éliminé, on sent déjà le coup venir. "Ça s’est joué entre Pierre et Axel", avoue le directeur avant d’expliquer que cette petite erreur, invisible à l’œil du novice, entraîne l’élimination du second. "C’est juste le seum", soupire Axel avant de courir s’enfermer dans les toilettes.

"Je ne suis même pas capable de retenir une chorégraphie", confiera-t-il plus tard aux caméras de l'émission. "Elle dure 15 secondes. Je n’arrive même pas à la retenir. Ça me saoule parce que j’ai bossé des heures dessus. Tant pis. C’est les meilleurs des meilleurs et je n’en fais pas partie", déplore-t-il, au bord des larmes.

Bonne copine, Lénie vient chercher son camarade pour le consoler… comme lors de sa nomination la semaine dernière. "C’est encore le public qui doit décider", constate-t-il. "Est-ce qu’ils vont avoir encore envie de voter pour moi ? Est-ce qu’il ne se disent pas à un moment 'Bah peut-être qu’il a fait son temps Axel ?'".

Jeudi, place à la dernière manche du marathon des évaluations. Lénie, Héléna et Pierre s’affronteront dans un domaine sur lequel ils partent sur un pied d’égalité : le chant. Avec à la clé pour le meilleur des trois, l’immunité samedi soir. Et un billet direct pour la demi-finale de la saison.