VIDÉO – "Danse avec les stars" : Adeline Toniutti dénonce les violences conjugales et bouleverse Jean-Marc Généreux

TF1 diffusait vendredi le troisième prime de la saison 13 de "Danse avec les stars". Une soirée marquée par la performance d’Adeline Toniutti, inspirée par les violences conjugales dont elle a été victime. Revivez les meilleurs moments de ce grand show dès maintenant sur TF1+.

C’était (et de loin) le moment le plus bouleversant de la soirée. Pour le troisième prime de la saison 13, les candidats de "Danse avec les stars" étaient invités à puiser dans un moment fort de leur vie personnelle. Pour Adeline Toniutti, la flamboyante professeure de chant de la "Star Academy", c’était sans doute le plus douloureux de tous : les violences conjugales dont elle a été victime.

En répétitions, la jeune femme se confie avec pudeur à son danseur Adrien Caby. "C’est mon ancien compagnon qui me frappait", explique-t-elle. "Il m’a tellement écrasé moralement, il m’a tellement menacé que j'étais comme paralysée. La violence a commencé, elle était de plus en plus forte. J’ai eu peur d’en parler, qu’on ne me croit pas", se souvient la jeune femme qui a pris la fuite sur les conseils d’une amie.

J’ai honte de ces hommes qui se cachent, loin des regards, pour faire leurs trucs Jean-Marc Généreux

Sur le parquet, Adeline Toniutti et Adrien Caby livrent une performance intense sur "N’insiste pas", la chanson de Camille Lellouche qui leur vaut une longue standing ovation...

DALS 2024 - Adeline Toniutti et Adrien Caby - Camille Lellouche (N'insiste pas) Source : Danse avec les stars

Avant que Jean-Marc Généreux adresse un message fort en cette Journée internationale des droits des femmes. "J’ai honte de ces hommes qui se cachent, loin des regards, pour faire leurs trucs", a-t-il commencé, des sanglots dans la voix. "Mais ce soir, ils ne peuvent pas se cacher."

Pour le juré emblématique de l’émission, "on a dénoncé quelque chose de très fort. C’est courageux d’avoir fait ce que tu as fait, d’avoir vécu ce que tu as vécu. Et d’avoir vécu ton propre combat", lance-t-il à la candidate, soutenue en plateau par ses parents. "J’espère que tu vas inspirer plein de femmes à le faire et plein de gens autour d’eux à dénoncer."