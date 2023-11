Elle mène l'enquête avec Muriel Robin dans "Master Crimes" : qui est Anne Le Nen ?

Anne Le Nen joue dans Master Crimes, la nouvelle série policière de TF1, qui démarre ce jeudi. L'actrice de 52 ans se glisse dans la peau du capitaine Delandre, une flic intègre qui ne supporte pas les entorses au règlement, obligée de collaborer avec Louise Arbus (Muriel Robin), une prof de psychocriminologie aussi brillante qu’exaspérante.

"C'est une policière, mais elle n'est pas juste une figure d'autorité", nous a confié Anne Le Nen qui a décidé de se lancer dans la comédie sur les conseils de Dominique Besnehard, le célèbre agent artistique. "Je pense que beaucoup de femmes vont pouvoir s'identifier à elle, car c'est une mère célibataire qui jongle entre sa vie professionnelle très intense et sa vie privée un peu catastrophique. Ça la rend attachante et humaine. Et si au début, Barbara est agacée par Louise, les deux femmes vont rapidement devenir complices."