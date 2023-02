VIDÉO - "50'Inside" : Jeff Panacloc en larmes face à une photo de lui enfant

"Vous me faites partir loin là". Jeff Panacloc, qui a retrouvé la scène avec son troisième et nouveau spectacle "Jeff Panacloc Adventure", se confie ce samedi sur son parcours et ses débuts en tant qu'artiste face aux caméras de "50'Inside"*. Une interview dont nous vous proposons un extrait dans la vidéo en tête de cet article : particulièrement sensible lorsqu'il s'agit de se plonger dans son passé, on y voit l'artiste ne pas réussir à contenir ses larmes quand Nikos Aliagas lui montre une photo de lui enfant. Sur celle-ci, le futur ventriloque, âgé d'à peine deux ans, est assis sur le sable en train de jouer.

"On est en Normandie chez ma grand-mère sur la plage, là où je passais toutes mes vacances", explique-t-il, très ému. "Et on espère que je serai là avec vous un jour", poursuit l'acolyte de Jean-Marc, en référence au lieu où s'est déroulée l'interview, à savoir le musée Grévin. "C'était notre point de chute", explique l'artiste, qui y venait "très régulièrement" avec son père étant petit.