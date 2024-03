VIDÉO - 20 ans après la fin de "Friends", on a demandé à Paul Rudd où en étaient Mike et Phoebe

L’acteur américain était de passage à Paris cette semaine pour la promotion du film "S.O.S. Fantômes : l’empire de glace", au cinéma le 10 avril. L’occasion était trop belle pour ne pas l’interroger sur une autre scène iconique se déroulant dans le froid à New York. En 2004, son personnage dans "Friends" épousait la fantasque Phoebe Buffay… pour le meilleur ou pour le pire ?

Son sourire est intact. La malice dans ses yeux également. Paul Rudd fait rire le public depuis plus de 30 ans, s’établissant en héros majeur des comédies américaines. Pour les plus jeunes, il est le super-héros Marvel Ant-Man. Pour les autres, il restera Mike Hannigan. Arrivé sur la pointe des pieds au début de la 9e saison de Friends, son personnage finira marié avec l’une des six amis du groupe. Ses noces avec Phoebe Buffay ont lieu dans l’épisode 12 de la saison 10, diffusé aux États-Unis le 12 février 2004. Soit quelques semaines avant l’arrêt définitif de la série qui a fait de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et le regretté Matthew Perry des stars.

"C’est drôle parce que cette scène dans le froid et la neige à New York a en fait été tournée dans un studio à Los Angeles", s’amuse Paul Rudd, venu à Paris promouvoir S.O.S Fantômes : la menace de glace. Un film se déroulant aussi dans la Grosse Pomme mais tourné… à Londres ! "Bon sang, je vis à New York ! J’espère y tourner un jour", sourit-il. Quand on lui rappelle que Mike et Phoebe sont mariés depuis 20 ans, le quinquagénaire joue la surprise et rappelle que "le temps passe". Mais à quoi ressemblerait la vie des deux personnages aujourd’hui ?

Paul Rudd préfère nous demander notre avis avant de livrer ses propres hypothèses. Comme nous, il imagine les Hannigan-Buffay toujours mariés, avec "beaucoup d’enfants" et "beaucoup d’animaux". Mais aussi un locataire un peu particulier, David, le scientifique revenu de Minsk (interprété par Hank Azaria), qui a manqué de voler le cœur de Phoebe dans la dernière ligne droite. "C’est un mec génial", assure Paul Rudd qui est même prêt à laisser l’ennemi romantique de son personnage s’installer dans la dépendance de la maison familiale. "Sans payer de loyer !", lance-t-il, provoquant l’hilarité du réalisateur de S.O.S Fantômes : la menace de glace, Gil Kenan, à ses côtés. On tient le début d’une série dérivée là, non ?