VIDÉO - "Même la table n'a pas tenu le coup" : Héléna et Sophie Ellis-Bextor secouent la "Star Ac'"

Sophie Ellis-Bextor était sur le plateau de la "Star Academy" ce samedi 27 janvier pour interpréter son tube "Murder On The Dancefloor", qui s’offre une seconde vie 22 ans après sa sortie. Mais son duo avec Héléna ne s’est pas exactement passé comme prévu pour les danseurs qui se trouvaient derrière la chanteuse anglaise et la candidate. Une séquence à retrouver en replay sur TF1+.

C’est ce qu’on appelle les risques du métier. Sophie Ellis-Bextor se souviendra longtemps de son passage à la "Star Academy" ce samedi 27 janvier. La séquence aurait pu passer inaperçu si Nikos Aliagas ne s'était pas inquiété de l'état de santé des danseurs qui se produisaient derrière la chanteuse britannique pendant son duo avec Héléna.

En cause ? Une table qui a cédé sous leur poids à la fin de la mise en scène, inspirée du thriller Saltburn, qui a donné une seconde vie au tube "Murder On The Dancefloor". L'animateur concède avoir eu "un peu peur".

Il y a des voix qui cassent les verres de cristal, Héléna casse des tables tellement elle est surprenante Cécile Chaduteau

"Ce qui a été le plus impressionnant, c’est de vous voir malgré votre frayeur continuer le show comme si de rien n’était. Vous êtes de grands professionnels", insiste Nikos Aliagas. Une attitude saluée par Sophie Ellis-Bextor, enchantée par "la grosse fête" qui se jouait derrière elle.

La star anglaise de la pop a également tenu à applaudir sa partenaire du soir, Héléna. "Je voulais qu’elle s’amuse et qu’elle fasse ça pour ses parents", glisse la chanteuse, de nouveau en haut des charts avec sa pépite sortie il y a 22 ans. La demi-finalise belge se dit quant à elle "trop contente d’avoir réussi à profiter du moment" qui a fait danser l'ensemble du plateau. En particulier le corps professoral.

"Même la table n’a pas tenu le coup", leur lance la prof de danse Malika Benjelloun, fan de "leur énergie lumineuse, positive, de ce swing". "On s’est tous éclatés comme des petits fous", fait-elle remarquer. "C'est assez exceptionnel de voir Héléna dans ce registre", note pour sa part Cécile Chaduteau, la prof d'expression scénique. "Jusqu’où ira-t-elle ? Il y a des voix qui cassent les verres de cristal, Héléna casse des tables tellement elle est surprenante". Cassera-t-elle aussi la baraque pour se hisser en finale ?