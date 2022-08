VIDÉO - Que devient Pierre Cosso, l’amoureux de Sophie Marceau dans "La Boum 2" ?

Pierre Cosso s’est frotté au parquet de "Danse avec les stars" en Italie la même année qu’Asia Argento et Michele Morrone (365 DNI) et a foulé les planches de théâtre à Tahiti. Mais c’est sur scène, derrière un micro, qu’il est désormais le plus heureux. À la tête de son groupe nommé Pierre Cosso & co, il a sorti un album intitulé "Un monde meilleur" qu’il présentera sur scène en Europe dès la rentrée. Il sera notamment en concert à l’Alhambra à Paris le 25 septembre. Mais pas sûr qu’il reprenne "Your eyes" des Cook Da Books.

