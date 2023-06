VIDÉO - "C’est ma vie, cette nana" : Inès Reg évoque celle à qui elle doit tout dans "50’ Inside"

Inès Reg a connu un succès exponentiel depuis quatre ans et la publication sur Instagram d’un sketch dans lequel elle demande à son mari Kevin de "mettre des paillettes dans sa vie". Depuis, la jeune femme de 30 ans a gagné près de 2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, a tourné son premier film pour Prime Video et a été applaudie par plus de 500.000 spectateurs après plus de 300 dates dans toute la France.

Des statistiques impressionnantes qui auraient pu lui faire tourner la tête, sans la présence de sa sœur aînée. "Des fois, il y a des petits coups de mou, des situations que je ne comprends pas. Elle est là, elle vient et elle m’aide. Elle rentre dans mon équipe et elle dit : ‘Ok, là, ma nana, elle ne va pas bien, il y a quelque chose’", poursuit Inès Reg. Nul doute qu’Anaïs sera en coulisses avec elle à Bercy pour faire redescendre la pression avant le grand soir.

* A partir de 17h50 sur TF1, à retrouver en replay sur MyTF1