VIDÉO - Camille Lacourt, papa comblé dans "50' Inside"

Camille Lacourt est un homme comblé. L'ex-nageur qui vient de quitter Paris, s'est installé à Marseille avec sa compagne Alice Detollenaere et leur fils Marcel, âgé de seize mois. Une ville qu'il connait bien puisqu'il y a vécu dix ans quand il était nageur. "On n'était pas les seuls Parisiens à vouloir descendre dans le Sud et donc ça a été compliqué de trouver une maison", explique le jeune papa, qui a ouvert les portes de son nouveau foyer aux caméras de "50' Inside"*.

Déjà papa d'une fille prénommé Jazz, qu'il a eue avec l'ex-Miss France Valérie Bègue, et qui vit avec lui une semaine sur deux, Camille Lacourt a redécouvert les joies de la paternité avec Marcel, le petit garçon qu'il a eu avec sa nouvelle compagne Alice Detollenaere. "On ne dit pas à quel point c'est dur d'être maman. C'est sûr, c'est aussi la plus belle chose du monde, mais au début, c'est plus dur que beau", admet la jeune maman, qui a dû faire face à un cancer alors qu'elle s'occupait de son bébé.