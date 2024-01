Ce qui vous attend dans "Koh-Lanta : Les chasseurs d’immunité" à partir du 13 février sur TF1

Le célèbre jeu d’aventure présenté par Denis Brogniart revient à l’antenne de TF1 à partir du 13 février à 21h10. Aux Philippines, 20 candidats anonymes s’affronteront pour remporter les 100.000 euros. Plus plus nombreux que jamais, les célèbres "colliers d’immunité" joueront un rôle primordial.

C’est le jeu d’aventure le plus populaire de l’histoire de la télé française. Koh-Lanta fera son retour le 13 février à 21h10 sur TF1 pour une nouvelle saison baptisée "Les chasseurs d’immunité". Comme la précédente remportée par Frédéric, elle a été tournée aux Philippines, cette fois sur l’île de Luçon où 20 nouveaux candidats – 10 hommes et 10 femmes – ont été confrontés à des conditions extrêmes puisqu’un cyclone s’est invité dans ce décor paradisiaque mais sauvage, à cinq heures de route de toute infrastructure.

Sur la ligne de départ, des anonymes sélectionnés parmi 38.000 prétendants par les équipes d’ALP Productions. Deux charpentiers, une fromagère, un banquier, une chauffeuse de taxi, un ingénieur, une ex-culturiste ou encore un prof de boxe… Dans le premier épisode, que nous avons découvert en avant-première, ils débarquent à bord de deux camions – un pour les filles, un pour les garçons – avant d’être réunis en deux équipes formées à l’avance par les équipes de l’émission. Et de s’affronter dans une première épreuve de confort qui va vite les contraindre à dépasser leurs préjugés.

Un trek nocturne qui va faire parler

Comme son nom l’indique, cette nouvelle saison fera la part belle aux célèbres colliers d’immunité. Non seulement ils seront plus nombreux que jamais. Mais doublés d’indices, ils procureront aux candidats des pouvoirs inédits qui vont bouleverser les stratégies et remettre en question certaines alliances formées dès les premiers jours.

Parmi les nouveautés de la saison qui devrait marquer les téléspectateurs, un trek nocturne au cours duquel les deux équipes s’affronteront à distance, jusqu’au petit matin, avant de découvrir si leurs efforts ont payé ou pas.

Aux commandes de l’émission sans interruption depuis 2002, Denis Brogniart se dit ravi du casting. "On a pu nous reprocher de mettre le curseur sur des gens au profil très physique", admet l'animateur. "On l’a entendu et on a essayé là de créer une espèce d’alchimie entre des gens sportifs qui le revendiquent , voire qui en font leur métier. Et d’autres qui sont plus versés dans la stratégie. Ce qui est certain, c’est que les colliers d’immunité vont influer sur les comportements. Et créer des rebondissements auxquels on ne s’attendait pas", analyse-t-il. Ça promet.