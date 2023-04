VIDÉO - Chantal Ladesou évoque le drame qui a bouleversé sa vie dans "50' inside"

Chantal Ladesou est parvenue à traverser cette épreuve grâce au soutien de ses proches, son mari Michel et leurs deux enfants, Julien et Clémence. L'humoriste - devenue grand-mère d'une tribu de cinq petits-enfants - a d'ailleurs transmis à sa cadette le goût du jeu. Mère et fille se sont même données la réplique dans le spectacle 1983 au théâtre de la Porte-Saint-Martin à Paris.

