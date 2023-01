VIDÉO - Cheville foulée en plein concert, duo avec Dua Lipa... Angèle se confie dans "50’Inside"

Elle aura marqué l'année 2022. Angèle est l'invitée de Nikos Aliagas dans "50'Inside" ce samedi*. À 27 ans, tout sourit à la chanteuse belge devenue une superstar de la pop francophone. "Ça a été une année vraiment dingue, faite de concerts", confie la jeune femme qui a fait le show deux soirs de suite dans la plus grande salle d'Europe – Paris La Défense Arena – les 2 et 3 décembre derniers, devant 72. 000 fans en folie.

"C'était hyper physique. D'autant plus que la scène était vachement grande par rapport à d'habitude et donc on avait envie d'être à la hauteur". Portée par l'ambiance, la chanteuse bruxelloise s'est même foulé la cheville lors de la dernière date française alors qu'elle encourageait son public à sauter avec elle. "Il fallait bien que ça m'arrive un jour", admet avec le sourire la jeune femme, qui a continué à danser malgré sa blessure, dans l'extrait de cette interview à découvrir dans la vidéo en tête de cet article.