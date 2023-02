VIDÉO - Clara Morgane reçoit "50' Inside" chez elle, dans le sud de la France

Clara Morgane est une mère de famille comme les autres. L'ancienne actrice pornographique vit aujourd'hui sa meilleure vie, très loin de ses débuts sulfureux. Il y a 5 ans, elle a quitté Paris pour Aix en Provence où elle s'est installée dans une belle maison avec son mari et leur fille. "C'est un choix qu'on n'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu ma fille, mais qu'on ne regrette absolument pas", confie Clara Morgane à "50' Inside".

"Ça me donne un équilibre absolument incroyable entre travail et vie privée. Je suis très contente de partir pour aller mener ma vie un peu folle partout ailleurs. Et ensuite de rentrer chez moi", poursuit la femme d'affaires de 42 ans qui a su rebondir, comme on peut le voir dans le reportage diffusé ce samedi*, et dont nous vous proposons un extrait vidéo en tête de cet article.