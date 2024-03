"Danse avec les stars" : c'est la meilleure prestation de l’année et vous ne l'avez pas vue à la télé

Diffusée sur Twitch et TF1+ depuis deux semaines, "Danse avec les stars d’Internet" fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Et pour cause, la compétition parallèle orchestrée par Michou a déjà offert, en deux émissions, d’impressionnantes prestations. La preuve avec le tango argentin presque parfait de Gaëlle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac, qui a reçu trois 10.

Rarement Chris Marques n’aura été aussi dithyrambique. Signe que ce qui s’est joué en direct samedi soir sur le vrai parquet de "Danse avec les stars" était inédit. Si Inès Reg et Keiona impressionnent dans la saison 13 de l’émission de TF1, une candidate de sa déclinaison "Danse avec les stars d’Internet" a frappé encore plus fort avec "une performance de haut niveau" selon Jean-Marc Généreux. Après une remarquable salsa en première semaine, la créatrice de contenus Gaëlle Garcia Diaz a récidivé avec un tango argentin presque parfait.

Elle a dansé avec une côte fêlée

"Je ne sais pas comment c’est possible mais en deux semaines, tu as fait quelque chose que pas mal de danseurs professionnels ont dû mal à faire en plusieurs mois", résume Chris Marques, connu pour son exigence. Caroline Margeridon et Cœur de pirate, qui ont toutes les deux hérité d’un 3 dès leur première danse dans "DALS" cette saison, s’en souviendront encore longtemps.

Bluffées par sa prestation en duo avec Jordan Mouillerac sur "Ma reine" d’Angèle, les juges Fauve Hautot et Shy’m lui ont toutes les deux accordé la note ultime, un 10. Le public, qui pouvait voter en direct sur Twitch, a fait de même. Des résultats d’autant plus fous que la jeune femme de 35 ans n’a eu que trois jours de répétitions, gênée par une côte fêlée.

Avec un total de 48 points sur les 50 qu’elle pouvait récolter, Gaële Garcia Diaz s’est directement qualifiée pour la finale de "Danse avec les stars d’Internet". Déclinaison du concours de TF1 pensée par Michou, la première émission diffusée en direct sur Twitch puis mise en ligne sur TF1+ a permis au finaliste de la saison 11 de "Danse avec les stars" de battre son record de vues avec un pic à plus de 400.000 curieux devant leurs écrans. Domingo et Inès Vandamme ainsi que Natoo et Anthony Colette tenteront eux aussi le 29 mars de remporter la première édition très réussie d’un concept qui gagne à revenir dans une version rallongée.