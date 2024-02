VIDÉO - "Danse avec les stars" : toujours blessé, l’acteur James Denton ému aux larmes par ses enfants

Attendu sur le parquet dès le premier prime de l’émission, le héros de "Desperate Housewives" avait bon espoir de pouvoir enfin démarrer son aventure ce vendredi. Son corps en a décidé autrement, le contraignant à attendre encore un peu. Depuis les États-Unis, sa fille Malin et son fils Sheppard lui ont enregistré un tendre message de soutien.

Il a fait de "je suis désolé" sa phrase préférée en français. Une phrase qu’il prononce avec un délicieux accent mais qui était teinté de tristesse ce vendredi 24 février. Pour la deuxième semaine de suite, James Denton n’a pas pu fouler le parquet de "Danse avec les stars" avec sa partenaire Candice Pascal. Les médecins ont préféré laisser le héros de Desperate Housewives au repos le temps que sa jambe récupère après une blessure lors des entraînements.

DALS 2024 - Mauvaise nouvelle pour James Denton ? Source : Danse avec les stars

"Très frustré" de ne pas pouvoir danser, l’acteur américain de 61 ans n’a pas pour autant perdu son sens de l’humour. "Je travaille toujours sur mon français. Je parle un peu", dit-il dans la langue de Molière avant de reprendre en anglais. "C’est ma propre zone rouge, je suis là toutes les semaines. Mais tout le monde est merveilleux. Ce sont les gens les plus gentils avec qui j’ai travaillé dans ma vie (…). J’ai vraiment l’impression de laisser tomber tout le monde mais ils me disent que ma jambe, c’est le plus important", dit-il. Pour lui remonter le moral, la production lui a réservé une surprise. Un message vidéo de ses enfants enregistré depuis les États-Unis.

"On voulait juste te dire qu’on t’aime très fort et que tu nous manques beaucoup. On est tellement contents que tu aies écouté nos conseils et que tu participes à 'Danse avec les stars'", déclare sa fille Malin. "On est sûr que quand tu pourras danser à nouveau, tu te débrouilleras comme un chef", enchaîne son fils Sheppard, avec là encore un trait d’humour. "S’il s’avère que tu ne gagnes pas, ne rentre pas à la maison", conclut-il.

Des mots qui ont atteint droit au cœur leur célèbre père, qui n’a pu retenir ses larmes. Vendredi prochain, l'interprète de Mike Delfino devrait retrouver la compétition. Ses points seront doublés pour lui permettre de se défendre à armes égales avec ses camarades.