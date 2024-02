VIDÉO - "Danse avec les stars" : la saison à peine lancée, Chris Marques distribue déjà les 3

Juge le plus intransigeant de l’émission, le champion du monde de salsa a fait honneur à sa réputation ce vendredi 23 février. Caroline Margeridon et Cœur de Pirate ont fait les frais de son analyse pointue, récoltant chacune une très mauvaise note. Les séquences sont à revoir sur TF1+.

Caroline Margeridon et Cœur de Pirate se souviendront longtemps de leur première apparition dans "Danse avec les stars". Sans doute parce qu’elles sont passées par toutes les émotions en l’espace de quelques secondes. La faute en partie à un homme, celui que redoutent particulièrement tous les participants du concours de danse de TF1. Car Chris Marques ne mâche pas ses mots. Même en tout début de compétition. Il a même fait valser les mauvaises notes ce vendredi 23 février lors du deuxième prime de la saison 13 qu'a survolé la flamboyante Keiona.

DALS 2024 - Caroline Margeridon et Christian Millette - Shania Twain (Man, I feel like a woman) Source : Danse avec les stars

Dans sa ligne de mire ? Un tango peu assuré et un contemporain trop déconnecté. L'acheteuse d'"Affaire conclue" Caroline Margeridon elle-même n’était pas convaincue par sa prestation. "C’était horrible", glisse-t-elle juste après, avant de retrouver le sourire auprès de ses enfants Alexandre et Victoire. Chris Marques commence par saluer son "look d'enfer". "Tu ressembles à une danseuse. Maintenant, je suis obligé de te parler de la danse elle-même", lâche-t-il.

C’est compliqué de juger une danse où, au final, tu ne présentes pas les pas de base qu’on recherche Chris Marques à Caroline Margeridon

"C’est vrai que la première semaine, ce que je veux au minimum, c’est de voir la chorégraphie qui a été préparée", poursuit-il, regrettant qu’il "y ait eu énormément d'erreurs". "C’est compliqué de juger une danse où, au final, tu ne présentes pas les pas de base qu’on recherche en même temps que ton partenaire", Christian Millette. Chris Marques veut "mettre ça sur le dos du stress" et conseille à la quinquagénaire de "se faire confiance" à l'avenir avant de sortir son panneau… 3 !

Ses collègues Fauve Hautot, Mel Charlot et Jean-Marc Généreux, eux, sont médusés. Ils le seront davantage après le passage de Cœur de Pirate qui récoltera la même note. Cette fois, il prépare le terrain en rappelant que c’est la performance qui est jugée, pas les danseurs en tant qu'artistes ou que personnes.

DALS 2024 - Cœur de Pirate et Nicolas Archambault - Kyo (Le chemin) Source : Danse avec les stars

Mais là encore, le coup est rude. Après des semaines de travail, Chris Marques a vu chez la Québécoise une prestation digne d’"une répétition", estimant qu’elle n’a pas mis plus d’"engagement physique et tonique". "Tu n’étais pas complètement dévouée à chaque instant. C’est normal qu’il y ait des erreurs, que ce ne soit pas parfait. Mais dès le début, j’ai besoin que tu sois ancrée, comme dans ta musique", souligne-t-il. Alors que l’émission revient après un an et demi d’absence, le danseur est bien décidé à ne rien laisser passer. Voilà les célébrités prévenues pour le reste de la compétition…