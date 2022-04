VIDÉO - "Sept à Huit" : le pianiste star Riopy raconte son enfance passée dans une secte

À 18 ans, Riopy quitte la secte - ne reprenant contact avec sa mère qu'il y a trois ans - et part pour Londres où il fait le tour des pianos-bars. Un soir, à un dîner organisé par Vanity Fair, Chris Martin, le leader de Coldplay, est conquis par son jeu et lui offre plus tard un piano. Son carnet d'adresses commence à s'élargir, il se produit dans les clubs les plus célèbres de la capitale britannique et, en 2015, après une pub pour la maison Armani qui fait 10 millions de vues sur YouTube, il décroche de plus en plus de contrats.

Mais alors que tout semble lui sourire, il se bat contre une dépression chronique. Riopy se soigne grâce au yoga, à la méditation, s'intéresse à la neuroscience, puis finit par faire la paix avec lui-même. L'artiste voit aujourd'hui ses albums cartonner. Il a également signé des bandes-annonces de films oscarisés ("Shape of Water", "The Danish Girl").