VIDÉO - "Elle aura beaucoup confiance en elle" : Louane évoque sa fille Esmée dans "50' Inside"

La fillette est aujourd'hui au centre de son monde, et l'a aussi obligée à évoluer. "J'ai recommencé à aller en thérapie quand elle est née, je me suis dit qu'à aucun moment, je ne voulais que mes névroses ne se posent sur elle", confie la jeune maman de 26 ans. "Ma priorité dans ma vie, c'est de faire en sorte qu'elle soit toujours bien... et ce n'est pas facile."

Désormais, "la seule chose qui compte dans ma vie en termes de peur et de protection, c'est ma fille", assure la chanteuse. "Le reste, ça m'atteindra tellement moins", poursuit-elle, y compris les critiques et les moqueries, comme elle en a essuyé enfant. À huit ans, on lui diagnostique un trouble du comportement, un trouble de déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH). "J'étais la petite fille bizarre, qui bougeait trop, parlait trop, et prenait des médicaments. C'est facile à montrer du doigt, j'avais toutes les tares", raconte-t-elle. Mais à présent, elle se dit "fière" : "Un truc qui m'a handicapée pendant des années, aujourd'hui, c'est un de mes plus grands pouvoirs", se réjouit-elle.