VIDÉO - Kendji héros de "Champion" sur TF1 : "Moi aussi, j'ai eu des difficultés d'apprentissage"

Comme Zack, ça vous est arrivé d'avoir honte de ne pas être à la hauteur ?

Oui, bien sûr ça, mais ça m'est arrivé. J'essayais de faire en sorte que personne ne remarque mon problème. Mais un jour, je me suis dit qu'il fallait dire la vérité, alors j'en ai parlé à mes équipes quand j'ai débuté dans la musique. Je leur ai dit que j'avais un problème, qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas. J'ai tout fait pour le surmonter cela et me sentir libre. Ça fait du bien de pouvoir s'autogérer sans avoir besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Il ne faut pas hésiter à en parler.

L'illettrisme est encore un tabou en France. Vous n'avez pas eu peur de vous dévoiler ?

Non, je n'ai pas eu peur. Au contraire, j'y vais avec une certaine fierté et parce que je veux montrer à tous les gens qui sont dans la difficulté, qu'on peut tout surmonter avec de la bienveillance. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut surmonter ce problème. Il faut faire des efforts, il faut travailler. C'est un combat, c'est pour ça que ce film s'appelle Champion.

Avez-vous pris des cours de comédie ?

Oui, j'ai voulu apprendre au maximum pour être le plus sincère possible sur le plateau. J'étais très impressionné et très stressé avant le tournage ! Du coup, j'ai beaucoup répété, beaucoup travaillé, c'était très intense parce que j'ai appris près de 95 pages du scénario. Vu que je suis de toutes les scènes, il fallait que je me donne à fond.

Quelle a été la chose la plus difficile ?

Pour moi, ça a été les mois de préparation avant le tournage. Ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai dû faire beaucoup de sport et manger des repas diététiques pour rentrer dans la peau de Zak. D'ailleurs, c'était bizarre de me voir différent à l'écran, je ne me reconnaissais pas. Mais je l'ai fait avec le sourire, car c'était pour la bonne cause.