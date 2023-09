Isabelle Ithurburu aux commandes de "50' Inside" : "J'ai choisi TF1 pour pouvoir tenter de nouvelles expériences"

En cette année phare, vous allez également présenter "Le Mag" de la Coupe du monde : à quoi ça va ressembler ?

On va être une jolie bande pour débriefer tous les matchs diffusés sur TF1. On va évidemment beaucoup parler des Bleus parce que c'est ce qui intéresse les Français. On va apporter beaucoup d'informations grâce à nos équipes qui sont en exclusivité aux côtés de l'équipe de France. L'idée, c'est de garder cette convivialité et ce côté bon enfant pour que les gens qui nous regardent - qu'ils soient experts ou novices - sentent qu'ils font partie d'une famille.

La place des femmes dans le monde du journalisme sportif est-elle toujours compliquée ?

Je suis obligée de dire que ça a évolué si je prends mon cas personnel, symbole d'un vrai changement. Je suis arrivée à une période où certains hommes se sont dits qu'il manquait des femmes à l'antenne dans des rôles importants et crédibles. J'ai été très bien accompagnée. Même s'il y a encore des améliorations à faire, aujourd'hui, une femme qui a très envie d'être dans le journalisme sportif a sa place. Je dirai même que c'est presque plus facile de commencer quand on est une femme. Par contre, il faut rapidement faire ses preuves, car on ne nous pardonne rien.